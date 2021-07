Intempéries: une cinquantaine d’interventions à Bruxelles

Les prévisions

Le ciel restera nuageux jeudi après-midi avec des périodes d’averses abondantes et prolongées pouvant devenir orageuses sur le centre et l’est du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). A l’ouest, en revanche, le temps restera généralement sec avec quelques larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 17 et 21 degrés. Le vent sera modéré partout en Belgique sauf à la Côte où il sera fort, avec des rafales jusqu’à 50 ou 60 km/h direction nord à nord-ouest.

Jeudi soir, les pluies persisteront sur l’est du pays mais deviendront moins soutenues dans le centre. Durant la nuit, le temps sec reviendra dans le centre et l’intensité des averses diminuera à l’est. L’ouest de la Belgique restera globalement sec sous un ciel changeant. Les minima oscilleront entre 11 degrés dans les Hautes-Fagnes et 16 degrés dans le nord. Le vent restera modéré dans les terres et fort à la mer.

Vendredi, le temps devrait redevenir sec sur l’ouest et le centre avec parfois de belles éclaircies. À l’est, la matinée restera couverte avec quelques risques d’averses. Le temps sera sec dans tout le pays une fois le soir venu.

