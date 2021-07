Voici la liste des centres de vaccination fermés à cause des inondations

Des centres de vaccination ont été fermés, ce jeudi, à cause des inondations qui frappent la Wallonie.

Voici la liste des centres de vaccination fermés : Liège-Décathlon, Tilff, Remouchamps, Vaux-sous-Chèvremont, Pepinster (le centre est réquisitionné pour accueillir les personnes évacuées et ne vaccinera pas ces vendredi et samedi, son activité est transférée à Herve), Huy (réquisitionné ces jeudi et vendredi pour accueillir les personnes évacuées), Spa (fermé ce vendredi également), Fosse-la-Ville.