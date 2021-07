Eau potable: voici les communes concernées par des perturbations

Les inondations de ces derniers jours ont désormais d’importantes conséquences aussi sur les réseaux de distribution d’eau en Wallonie, indique jeudi un communiqué de la Société wallonne de distribution d’eau (SWDE).

Il s’agit notamment de manques d’eau causés par des interruptions de l’alimentation électrique ou des bris de conduites, ou encore, de pollution de captages liée à des infiltrations d’eau de surface.

Solutions alternatives

Dans de nombreux cas, les équipes de terrain de la SWDE ont pu mettre en œuvre des solutions alternatives qui assurent la continuité de la distribution, mais ce n’est pas possible partout, explique la société.

Dans les communes de Hannut, Lincent, Hélècine (Linsmeau), Wasseiges et Braives, en province de Liège, l’eau ne peut pas être utilisée à des fins alimentaires, même bouillie. Son utilisation doit être limitée aux besoins des sanitaires (WC) et à l’hygiène corporelle si l’eau est légèrement trouble. Sont dans le même cas, en province de Namur, Dinant centre y compris l’hôpital, Eghezée et Beauraing. En province de Hainaut, même cas de figure à Floriffoux, excepté au zoning « Materne ».

D’autres communes connaissent des manques partiels d’eau mais sans risque de non-potabilité. Il s’agit, en province de Liège de Sprimont, Dison, Ensival, Stavelot, Pepinster et Verviers. Houyet et Rochefort, en province de Namur, sont également dans ce cas.

La situation ne sera pas rétablie avant 48 heures, assure la SWDE.

