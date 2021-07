Voyages: la Belgique repasse en orange sur la carte de l’ECDC

La Belgique figure à nouveau en orange sur la carte du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC). Les pays voisins, les Pays-Bas et le Luxembourg, sont de couleur rouge. Les destinations de vacances populaires comme l’Espagne, le Portugal et la Crète sont aussi colorées en rouge (foncé).

Avant que l’ECDC ne colore un pays en orange, celui-ci doit répondre à l’un des trois critères suivants : une incidence inférieure à 50 avec un taux de positivité de 4 % ou plus, une incidence comprise entre 50 et 75 avec un taux de positivité de 1 % ou plus, ou une incidence comprise entre 75 et 200 avec un taux de positivité inférieur à 4 %.

La semaine dernière, seule Bruxelles était de couleur orange, mais l’augmentation des taux d’infection fait que notre pays est maintenant complètement orange.

L’Espagne et le Portugal sont entièrement colorés en rouge (foncé) sur la nouvelle carte. En outre, les Pays-Bas, le Luxembourg et certaines parties de la Grèce (y compris la Crète) et du Danemark sont désormais également colorés en rouge. Chypre reste également une destination rouge.

Les codes de couleur européens sont une indication pour les États membres de l’UE d’imposer des conditions au retour, comme une quarantaine obligatoire ou la présentation de tests négatifs. Les couleurs sont également prises en compte pour l’admission des voyageurs dans leur propre pays.