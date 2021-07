Inondations: le Roi s’est rendu à Chaudfontaine (photos)

Par La Rédaction et Belga.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde se sont rendus à Chadfontaine. Ils étaient, entre autres, accompagnés par Annelies Verlinden. Photo News.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde se sont rendus à Chadfontaine. Ils étaient, entre autres, accompagnés par Elio Di Rupo. Photo News.

Le roi Philippe et son épouse, la Reine Mathilde, se sont rendus à Chaudfontaine jeudi après-midi. Ils étaient, entre autres, accompagnés par la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) et le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS).

Les Calidifontains sont particulièrement touchés par les inondations qui affectent une grande partie de la Wallonie. On dénombre au moins cinq morts et plusieurs disparus ainsi que des dégâts considérables, particulièrement dans l’est de la Région, notamment à Liège, Verviers, Eupen. Des moyens fédéraux, régionaux, européens et locaux ont été déployés pour faire face à la catastrophe.

