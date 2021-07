Inondations: la Wallonie dégage une aide financière d’urgence aux communes sinistrées

La Wallonie dégage 2,5 millions d’euros pour soutenir les communes sinistrées. Le but : aider à financer le support logistique et les moyens matériels et humains pour assurer les interventions urgentes.

Le gouvernement wallon dégage un montant de 2,5 millions d’euros à destination des communes sinistrées pour financer le support logistique et les moyens matériels et humains pour assurer les interventions urgentes (nettoyage, déblaiement, etc.). Ce subside sera versé dans les plus brefs délais aux communes identifiées par les Gouverneurs de provinces.

Suite aux inondations importantes, la priorité actuelle des autorités reste de secourir les personnes sinistrées et éviter à tout prix de nouvelles victimes.

Face à cette situation sans précédent, le gouvernement wallon a tenu ce midi une réunion de crise en présence du Directeur du Centre régional de Crise et des Gouverneurs des provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Ils ont fait le point sur l'état de la situation suite aux dramatiques inondations qui frappent une grande partie de la Wallonie. Il a été décidé de soutenir financièrement les communes dans l'organisation des interventions urgentes.

Travaux de reconstitution

De plus, le gouvernement wallon entérine la mission particulière déléguée au Centre Régional d'Aides aux Communes(CRAC) relative au financement des travaux de reconstitution suite aux dégâts causés par les dramatiques inondations. Le CRAC pourra ainsi accorder des avances sur trésorerie aux communes touchées afin que celles-ci puissent directement venir en aide aux sinistrés.

La Sowalfin accordera des prêts immédiats pour les indépendants et les entreprises affectées par les crues et ainsi les aider à faire face à l'urgence.

Calamité naturelle publique

En parallèle, le gouvernement wallon lance dès à présent la procédure de reconnaissance de ces inondations comme calamité naturelle publique. Vu le caractère exceptionnel, il ne fait aucun doute que ces inondations seront reconnues comme telles. L'administration définira dans les prochains jours le périmètre précis sur base d'un rapport de l'Institut Royal Météorologique (IRM).

