Intempéries: la Belgique en alerte jaune, voici les prévisions météo

Alors que la soirée de mercredi et la nuit de mercredi à jeudi étaient marquées par un code orange dans pratiquement tout le pays et par un code rouge à Liège, l’Institut royal météorologique (IRM) annonce jeudi un code jaune pour la nuit. Ce code concerne tout le pays, sauf la Côte et les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale.

Le mauvais temps devrait être remplacé ce vendredi et ce week-end par des épisodes d’ensoleillement.

