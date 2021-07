Novak Djokovic annonce sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo

Le Serbe Novak Djokovic a annoncé jeudi qu’il participerait au tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo, s’offrant l’occasion de réaliser le premier Grand Chelem doré depuis l’Allemande Steffi Graf.

«J’ai réservé mon vol pour Tokyo et rejoindrai fièrement l’équipe serbe pour les Jeux Olympiques», a annoncé sur Twitter le numéro un mondial, vainqueur des trois premiers Majeurs de l’année 2021.

Djokovic pourrait réaliser le Grand Chelem doré en remportant les quatre tournois du Grand Chelem et une médaille d’or aux Jeux Olympiques la même année. Le Serbe a déjà remporté l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon cette année et devra donc encore remporter l’or olympique et l’US Open pour compléter ce Grand Chelem doré.

De nombreux joueurs et joueuses de tennis ont déjà déclaré forfait pour les JO 2020: Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem ou Nick Kyrgios chez les messieurs, Serena Williams chez les dames.