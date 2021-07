Pannes d’électricité, routes impraticables: le bilan des dégâts après les intempéries de jeudi

Les pluies diluviennes ont fait 11 morts et quatre disparus ainsi que des dégâts considérables. Le gouvernement wallon a de son côté décidé de dégager des moyens financiers d’urgence afin de venir en aide aux populations affectées par les crues meurtrières, lesquelles seront reconnues comme calamités naturelles selon Elio Di Rupo.

Plusieurs communes sans électricité

Plus de 21.000 personnes sont sans électricité au sud du pays en raison des intempéries, selon le décompte du gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité et de gaz en Wallonie, Ores. « Les conditions d’accès au réseau de distribution électrique sont très compliquées », décrit le gestionnaire sur son site internet.

Pas moins de 300 cabines de distribution sont inondées et « il est impossible pour nos équipes d’y accéder », déplore Ores.

Le gestionnaire assure que ses techniciens « réalisent l’impossible » pour maintenir au mieux l’alimentation électrique dans ces conditions.

Les communes qui sont touchées sont Baelen, Barvaux, Bomal, Cheoux, Durbuy, Eupen, Hampteau, Hodister, Hotton, Houffalize, Houyet, Limbourg, Marcourt, On (Marche-en-Famenne), Raeren, Rendeux, Rochefort, Warrizy, Spa, Theux et Verviers.

Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique, affirmait aussi mercredi soir via Twitter rester « en haute alerte » et « surveiller de près les niveaux d’eau de la Meuse, de la Dyle et de la rivière Démer. « Nous travaillons ardemment pour maintenir les lumières allumées », poursuit le message.

Eau de distribution non potable

L’eau de distribution est jugée non potable en raison des conditions météorologiques dans les communes de Huy et Marchin, en province de Liège, communique la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) dans la nuit de jeudi à vendredi.

« La potabilité de l’eau qui vous est distribuée sur les communes de Huy et de Marchin ne peut plus, dès à présent, être garantie sans prendre le soin de la faire bouillir au préalable pendant 5 minutes minimum pour les besoins alimentaires, l’hygiène dentaire et les soins médicaux », prévient la CILE.

L’intercommunale indique en outre ne pas mettre en œuvre de « moyens alternatifs d’alimentation en eau » afin de pouvoir concentrer son personnel technique sur « le rétablissement de la situation ».

La phase provinciale de gestion de crise a été enclenchée mercredi sur l’entièreté du territoire liégeois et la situation reste catastrophique. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans les intempéries au sud de la Belgique.

La mobilité encore fortement impactée

Outre la distribution d’électricité, la mobilité reste fortement perturbée dans toutes les provinces wallonnes avec des dizaines de tronçons routiers fermés à la circulation en raison des inondations, selon un bilan de la police fédéral tiré à 01h00 du matin vendredi. La province de Liège est particulièrement impactée avec les centres de Spa et Theux inaccessibles. Un trou dans la chaussée et un éboulement en travers de la route sont aussi constatés dans cette province.

Le centre de Spa est fermé à la circulation et celui de Theux est inaccessible, signale la police fédérale. La N690 est fermée à Pepinster, où les voies de chemin de fer sont également sous eau. Plusieurs chaussées restent aussi fermées à Verviers et Stavelot.

La police signale un trou dans la chaussée sur la E42 reliant Saint Vith à Liège à hauteur de Polleur en direction de Liège. Néanmoins la chaussée est libre et la circulation est normalisée.

En raison d’un éboulement en travers de la chaussée, le passage est impossible, selon la police, sur la N633 à hauteur du lieu-dit « Ninglinspo ». Une réparation en urgence va être effectuée, avertit la police.

Les chaussées inondées forcent toujours la fermeture de multiples autres chaussées dans des localités liégeoises. C’est le cas du tunnel Kinkempois dans les deux sens à Liège, de la sortie 5 à Ensival, sur la E42, de la sortie 41 à Tilff, sur la E411 en direction de Luxembourg. La voirie est aussi fermée sur la E25 à hauteur de Wandre en direction de Liège, mais une déviation est mise en place.

Des routes sont fermées depuis Aywaille vers Harzé, à cause de coulée de boue, et vers Targnon.

Enfin, la N61 à hauteur de Chaudfontaine est fermée dans les deux sens et de même que la N621 à hauteur de Fléron, et la N673 à hauteur de Trooz, la N672 à Jalhay, la N633 Esneux et Comblain au Pont, la N641 à Modave.

Les trains sont toujours quasiment à l’arrêt au sud du pays.