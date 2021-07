Liège: le centre-ville épargné cette nuit, le niveau de l’eau baisse à Chênée

Le niveau de l’eau dans le centre-ville de la Cité ardente n’a pas augmenté durant la nuit, a indiqué vendredi matin la zone de police de Liège. Du côté de Chênée, une des localités les plus touchées par les inondations, il commençait également à baisser.

Jeudi soir, l’eau était encore montée le long de plusieurs quais en bordure de Meuse: quai de Maastricht, quai de la batte, quai Gloesener, quai des Ardennes.

Plusieurs routes ont par la suite été fermées et le restaient encore vendredi en matinée. Ces fermetures concernent la A25 dans le sens de Cheratte vers Liège à hauteur de Wandre, la liaison E25 entre Embourg et Burenville dans les deux sens, les rives droite et gauche de la dérivation, le quai sur Meuse jusque Coronmeuse dans les deux sens. Dans le sens Seraing-Herstal, la rive gauche de la Meuse est fermée à hauteur du rond-point Armand Stevart, sur la rive droite, la rue d’Ougrée est elle aussi inaccessible jusqu’au quai Mozart. Tous les axes vers Chênée et Angleur sont également condamnés.