Inondations: le trafic limité sur le rail, les perturbations vont durer des semaines

Le réseau ferroviaire est toujours à l’arrêt dans le sud du pays en raison des intempéries. Toutes les circulations sont interrompues en-dessous de Charleroi - Ottignies - Namur - Liège et entre ces gares. Les problèmes sont multiples : voies sous haut débris ou arbres sur les voies, problèmes de stabilité, effondrement de terrain, etc. Il est cependant impossible de savoir quelle est l’étendue des dégâts, selon Benoît Gilson, patron d’Infrabel, parce que les endroits où ont eu lieu ces incidents sont actuellement inacessible.

Ces perturbations sont amenés à évoluer au cours de la journée.

Quelles sont les perturbations à l’heure actuelle ?

Les gares de Liège-Guillemins, Liège-Carré et Liège-Saint-Lambert sont fermées. Entre Liège et Welkenraedt, les trains ne circulent pas. Les trains IC Ostende - Bruxelles - Eupen ne circulent pas entre Ans et Welkenraedt. Les trains IC Courtrai - Bruxelles - Welkenraedt ne circulent pas entre Bruxelles-Midi et Welkenraedt. Les trains S41 Verviers-Central – Liège-Guillemins ne circulent pas. Les trains L Spa-Géronstère – Aachen (D) ne circulent pas entre SpaGéronstère et Welkenraedt. Les trains P ne circulent pas.

Les trains IC Mons – Liège-Guillemins ne circulent pas entre Charleroi-Sud et Liège-Guillemins. Les trains IC Bruxelles-Midi – Liège-Guillemins et L Namur – LiègeGuillemins ne circulent pas. Les trains P ne circulent pas.

Entre Liège et Maastricht, les trains ne circulent pas. Les trains S43 Liège-Guillemins – Maastricht ne circulent pas. Les trains P ne circulent pas.

Entre Liège et Marloie/Gouvy, les trains ne circulent pas. Les trains L Liège-Guillemins – Marloie ne circulent pas. Les trains IC Liège-Guillemins – Luxembourg (LU) ne circulent pas. Les trains P ne circulent pas.

Entre Ottignies et Namur, les trains ne circulent pas. Les trains IC Bruxelles-Midi – Luxembourg (LU) ne circulent pas entre Ottignies et Libramont. Les trains IC Bruxelles-Midi – Liège-Guillemins, IC Brussels AirportZaventem - Dinant et L Namur – Ottignies ne circulent pas. Les trains P ne circulent pas.

Entre Charleroi et Namur, les trains ne circulent pas.Les trains IC Mons – Liège-Guillemins et les trains IC Lille Flandres/Tournai - Namur ne circulent pas plus loin que Charleroi. Les trains S61 Ottignies - Charleroi-Sud - Jambes ne circulent pas. Les trains P ne circulent pas.

Entre Namur et Liège, les trains ne circulent pas. Les trains IC Mons – Liège-Guillemins ne circulent pas entre CharleroiSud et Liège-Guillemins. Les trains IC Bruxelles-Midi – Liège-Guillemins et L Namur – LiègeGuillemins ne circulent pas. Les trains P ne circulent pas.

Entre Namur et Bertrix, les trains ne circulent pas. Les trains IC Brussels Airport-Zaventem - Dinant ne circulent pas. Les trains L Namur – Bertrix – Libramont ne circulent pas. Les trains P ne circulent pas.

Entre Marloie et Libramont, les trains ne circulent pas. Les trains IC Bruxelles-Midi – Luxembourg (LU) circulent entre Bruxelles-Midi et Ottignies ainsi qu’entre Libramont et Luxembourg. Les trains L Libramont – Virton – Arlon circulent normalement. Les trains P ne circulent pas.