Intempéries: eau non potable et coupure dans plusieurs localités de Wallonie

L’eau de distribution est jugée non potable en raison des conditions météorologiques dans plusieurs communes de la province de Liège, de Namur, ainsi qu’à Hargimont en province du Luxembourg et Viesville sans le Hainaut, a communiqué vendredi matin la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE).

«La potabilité de l’eau qui vous est distribuée sur les communes de Huy et de Marchin ne peut plus, dès à présent, être garantie sans prendre le soin de la faire bouillir au préalable pendant 5 minutes minimum pour les besoins alimentaires, l’hygiène dentaire et les soins médicaux», a prévenu la CILE. L’eau n’est pas non plus potable à Hannut, Lincent, Hélècine, Braives, dans certaines rues de Geer et le village de Boehle et dans le hameau de Crenwick. À Sprimont, la situation est par contre rétablie.

À Marche, le village d’Hargimont est privé d’eau suite à une rupture de canalisation en raison d’un glissement de terrain. En province de Namur, le centre de Dinant, Beauraing, Rivière (Profondeville), Houye, Rochefort, Gembloux, Jemmes-sur-Sambre et Floriffoux étaient également privés d’eau potable.

Dans le Hainaut, c’est aussi le cas pour Viesville (Pont-à-Celles). Ailleurs, certaines communes connaissent aussi des manques partiels d’eau mais la qualité de l’eau du robinet n’y est pas altérée.

La situation ne sera pas rétablie avant 48 heures, prévient la CILE.

L’intercommunale indique en outre étudier avec les centres provinciaux de crise les possibilités de leur mettre à disposition des moyens d’alimentation en eau potable alternatifs. Les cellules de crise provinciales organiseront avec les communes concernées les distributions de bouteilles d’eau.

La phase provinciale de gestion de crise a été enclenchée mercredi sur l’entièreté du territoire liégeois et la situation reste catastrophique. Au moins une dizaine de personnes ont perdu la vie dans les intempéries au sud de la Belgique.