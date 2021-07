Sassuolo bientôt obligé de changer les couleurs de son maillot? Les clubs de Serie A ne pourront plus évoluer en vert dès la saison 2022-2023

Dès la saison 2022-2023, les clubs évoluant en Serie A n’auront plus le droit de porter un maillot vert. Un changement de règlement assez surprenant, qui a été annoncé par la ligue italienne de football ce vendredi.

La raison ? Un problème de contraste avec le terrain, et les affichages graphiques (les espaces publicitaires virtuels ajoutés aux images diffusées à la télévision, comme le précise la Gazzetta dello Sport). La Lega estime que les maillots verts se confondent trop facilement avec la pelouse, et déforment les affichages graphiques.

Parmi les clubs qui pourraient être affectés par cette modification de règlement, on retrouve Sassuolo, et le promu de Venise. Reste cependant à préciser si cela ne vaut que pour les tuniques unies, ou non, ce qui n’est le cas d’aucune des deux équipes.