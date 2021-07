Intempéries: le gouvernement wallon envisage «des avances aux citoyens» pour réparations

Le gouvernement wallon a déjà annoncé jeudi une série d’aides pour faire face aux conséquences les plus directes des graves inondations, principalement le déblocage immédiat de 2,5 millions d’euros pour les communes (sélectionnées par les gouverneurs). Ce montant doit « permettre aux communes d’engager du personnel, du soutien logistique, pour assurer les déblais, venir aider les citoyens le plus rapidement possible… Le montant est liquidé tout de suite », précise vendredi matin le ministre Christophe Collignon (PS) au micro de la radio Bel RTL.

Ce n’est cependant qu’un début, assure le ministre wallon des Pouvoirs locaux. Comme l’a indiqué également Elio Di Rupo, l’exécutif wallon s’entretient vendredi matin avec un représentant d’Assuralia, porte-parole du secteur des assurances.

Et « le gouvernement, ce matin, va décider que l’on attribue des avances à destination des collectivités, pour permettre de remettre en ordre les biens collectifs, chaussées, infrastructures, etc. », ajoute Christophe Collignon. Par ailleurs, « on se penchera sur la possibilité d’adresser des avances aux citoyens pour leurs biens immeubles ».

Le ministre appelle pour le reste à la patience. Eau potable, électricité… : « tout cela prendra un certain temps avant d’être remis en ordre ».