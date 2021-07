Affaire Jürgen Conings: le directeur du renseignement écarté

Le vice-amiral Wim Robberecht prendra la direction du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) à la mi-août, a annoncé vendredi la Défense. La décision de remplacer le général-major Philippe Boucké a été prise d’un commun accord avec la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et le Chef de la Défense, l’amiral Michel Hofman.

M. Boucké avait pris ses fonctions à la tête du SGRS en septembre 2020. Un défi de taille l’attendait à ce poste. Depuis une dizaine d’années, régulièrement, des rapports ont mis en avant des problèmes qui se posaient au sein du renseignement militaire. Le travail des services de renseignement avait également été critiqué après les attentats et la commission d’enquête parlementaire avait adressé en 2017 plusieurs recommandations les concernant. Quatre ans plus tard, malgré un travail de réforme, les dysfonctionnements sont loin d’avoir disparu. Les enquêtes menées par l’Inspection militaire et le comité R après la disparition le 17 mai de Jürgen Conings, militaire d’extrême droite qui avait quitté ses quartiers en emportant du matériel de guerre, ont révélé une longue suite de manquements dans le chef du SGRS. Certains députés, notamment dans la majorité, avaient réclamé la démission des dirigeants du service.