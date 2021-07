Inondations en Wallonie: au moins 23 morts, plus de 41.000 ménages sans électricité (direct)

Selon nos informations, confirmées par la bourgmestre Muriel Targnion, 15 personnes sont décédées lors des inondations dans la zone de Verviers et Pepinster. La stabilité de nombreux batiments est menacée, et des zones vont devoir être évacuées. Le bilan, au niveau national, est porté à 23 morts.

41.000 ménages sans électricité

Plus de 41.000 ménages wallons sont toujours sans électricité, d’après les données fournies par les deux grands gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), Ores et Resa. Chez Ores, on dénombre 300 cabines de distribution inondées et 21.000 ménages n’ont pas encore retrouvé le courant. « La situation sur le réseau de distribution reste extrêmement compliquée », indique Ores. Les communes les plus touchées sont celles de Baelen, Barvaux, Bomal, Court-Saint-Etienne, Durbuy, Eupen, Ferrières, Hamoir, Hotton, Houffalize, Houyet, Limbourg, Melreux, Mont-Saint-Guibert, Ohain, On (Marche-en-Famenne), Ottignies, Raeren, Rochefort, Spa, Theux et Verviers.