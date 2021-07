La croissance des trois Régions va ralentir en 2023

D'après les premières estimations, le recul du produit intérieur brut aura été l'an dernier de 6,1% en Flandre et à Bruxelles et de 6,9% en Wallonie. Ces dernières perspectives régionales tablent sur une croissance du PIB de 4,8% à Bruxelles, 5,8% en Flandre et 5,7% en Wallonie cette année, et respectivement 3,1%, 2,8% et 3,0% en 2022, année lors de laquelle devrait être atteint le niveau de PIB d'avant crise dans les trois Régions. Par la suite, de 2023 à 2026, la croissance devrait par contre être limitée, pour ne pas dépasser le pour cent à Bruxelles, 1,5% en Flandre et 1,3% en Wallonie.

Le volume d'emplois est resté relativement stable en 2020 en raison des mesures de soutien, mais le volume de travail a lui baissé. "Parallèlement à la contraction du volume de travail, les rémunérations des salariés ont nettement reculé dans les trois Régions du pays en 2020." Cependant, "la diminution des revenus primaires a pu être compensée grâce aux mesures de soutien mises en place et aux stabilisateurs automatiques, de sorte que le revenu disponible réel des ménages aurait connu, sur le plan macroéconomique, une croissance positive dans les trois régions du pays : +1,4% pour les ménages bruxellois, +1,2% pour les ménages flamands et +1,9% pour les ménages wallons", selon les perspectives régionales.