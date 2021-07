Tour de France: une échappée de 20 coureurs prend le large en tête de la course (direct)

«C’est typiquement l’étape 100 % dédiée aux sprinteurs», annonce le directeur de course Thierry Gouvenou. «Pour les baroudeurs, c’est la dernière chance mais il sera très dur de résister au retour du peloton au vu du profil du parcours».

Le Tour sort des Pyrénées et remonte jusqu’au Bordelais, vendredi, dans la 19e étape intégralement en plaine sur les 207 kilomètres menant de Mourenx à Libourne.

Peu après le départ de Mourenx, à jamais dans l’histoire de l’épreuve depuis l’exploit d’Eddy Merckx en 1969, la petite côte de Bareille présente un tremplin pour les attaquants. Plus loin, c’est la longue traversée de la forêt des Landes, un classique des Tours d’antan.

Libourne (25.000 habitants), camp de base olympique et paralympique en 2024 pour l’aviron, le canoë et le tir, n’a plus reçu le Tour depuis 1992, lors d’un contre-la-montre remporté par la formation néerlandaise Panasonic.

Départ de Mourenx à 12h20 (lancé à 12h30), arrivée à Libourne vers 17h19 (horaire calculé à la moyenne de 43 km/h).