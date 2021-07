Hécatombe à l’examen d’entrée en médecine

Parmi eux, 482 lauréates et lauréats viennent d’être proclamés au terme de la délibération : 8,86 % des candidats seront donc autorisés à entamer les études. C’est, en pourcentage, moins de la moitié de la première session 2020 où près de 21 % s’étaient qualifiés (pour 17,46 % à la session de septembre). Et c’est en tout cas du jamais vu depuis la première épreuve en 2017.

L’édition de juillet de l’examen d’entrée en médecin et dentisterie a été particulièrement délétère pour les candidats. Ils étaient plus de 6.000 à s’être inscrits à l’épreuve mais 5.542 finalement l’ont réellement passée le 6 juillet.

Particularité de cette sélection 2021 : pour la première fois depuis la première édition, il y avait quasiment autant de candidats résidents (50,5 %) que de candidats non résidents (49,5 %), dont un nombre important de Français qui ne tentent plus le concours dans leur pays. Par ailleurs, environ 80 % du total présentaient l’examen pour la première fois.

30 de lauréats non résidents

Parmi les 482 candidats, 144 sont des “non-résidents”, soit 30 % des lauréats. « Cette proportion s’explique par le fait que, tant pour la médecine que pour la dentisterie, le nombre de réussites étant supérieur à 30 % du total des réussites, il a été nécessaire, en vertu du décret instituant l’examen, de procéder au classement prévu pour respecter le contingentement fixé pour ces filières », explique l’Ares, organisatrice du concours. « Pour la médecine, suite au classement, 134 lauréats non-résidents sur les 261 candidats non résidents répondant aux critères de réussite ont été retenus. Pour la dentisterie, suite au classement, 10 lauréats non résidents sur les 35 candidats non résidents répondant aux critères de réussite ont été retenus. En médecine, c’est la première fois depuis la création de l’examen que cette procédure est appliquée. »