Près de 80 formations de l'IFAPME pour des métiers en pénurie

L'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) a mis à jour sa liste de formations et propose pour l'année académique prochaine quelque 200 programmes, dont près de 80 mènent à des métiers qualifiés d'"en pénurie" par le Forem, indique-t-il vendredi.