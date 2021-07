Inondations en Wallonie: un jour de deuil national décrété, les autorités donnent une conférence de presse (direct vidéo)

Les violentes intempéries et inondations qui frappent la Belgique depuis plusieurs jours ont fait au moins 23 morts dans le sud du pays, d’après un bilan provisoire. La province de Liège paie le plus lourd tribut avec 20 décès et plusieurs personnes portées disparues. Vingt personnes sont mortes en province de Liège», a indiqué le gouverneur Hervé Jamar au JT de la RTBF à 13h00. Parmi elles, seules six avaient déjà pu être identifiées à la mi-journée.

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, qui a déclenché la phase fédérale d’urgence, a donné conférence de presse à 16h, avec Alexander De Croo, Elio Di Rupo et Jan Jambon, afin d’établir un bilan national. Le mardi 20 juillet sera un jour de deuil national, a indiqué le Premier ministre. Et les festivités du 21 juillet seront réduites. «Le mardi 20 juillet sera un jour de deuil national. Un moment pour se recueillir sur le lourd bilan humain,mais aussi pour saluer les élans de solidarité et le sentiment d'union dans la population.»