Inondations en Wallonie: une vingtaine de morts, un jour de deuil national décrété et une aide d’urgence dégagée

Les violentes intempéries et inondations qui frappent la Belgique depuis plusieurs jours ont fait au moins une vingtaine de morts dans le sud du pays, d’après un bilan provisoire. La province de Liège paie le plus lourd tribut. Vingt personnes sont mortes en province de Liège », a indiqué le gouverneur Hervé Jamar au JT de la RTBF à 13h00. Un recensement au niveau des autorités locales wallonnes indiquait un bilan provisoire de 23 morts (15 à Verviers/Pepinster, 2 à Chaudfontaine, 1 à Aywaille, 1 à Eupen, 3 à Trooz et 1 à Philippeville).

Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé que le mardi 20 juillet sera un jour de deuil national. Une minute de silence sera observée à midi. Les drapeaux seront mis en berne. « Le chef du gouvernement a salué le « vrai élan de compassion qui traverse aujourd’hui notre pays », face à des inondations dont « il se pourrait qu’elles soient les plus catastrophiques que notre pays ait jamais connues ». Les festivités nationales du 21 juillet, déjà limitées pour cause de coronavirus, seront encore réduites, non seulement par respect pour les victimes, mais aussi parce que de nombreuses forces humaines et matérielles devront toujours être mobilisées sur le terrain des inondations, a indiqué le Premier ministre.

La Wallonie dégage une aide d’urgence

Le gouvernement wallon a décidé jeudi midi de dégager des moyens financiers d’urgence afin de venir en aide aux populations affectées par les crues meurtrières, lesquelles seront reconnues comme calamité nationale, a annoncé le ministre-président wallon Elio Di Rupo à l’occasion d’un débat en plénière du parlement de Wallonie.

Réuni en urgence jeudi midi, l’exécutif wallon a décidé de mettre immédiatement des fonds à disposition des trois gouverneurs des provinces de Liège, Namur et Luxembourg qui coordonnent actuellement les opérations de secours.

Par ailleurs, de l’argent est aussi libéré avec effet immédiat pour les communes affectées afin que celles-ci puissent directement venir en aide à leurs sinistrés qui ont tout perdu.

