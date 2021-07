Inondations: les prévisions météo pour les prochaines heures

Vendredi soir, les éclaircies gagneront toutefois du terrain et s’étendront progressivement dans le centre du pays. Sur le Condroz et l’Ardenne, les champs nuageux resteront nombreux et pourraient encore laisser échapper un peu de bruine contre le relief. Ailleurs, le temps restera sec. En seconde partie ou en fin de nuit, l’atmosphère deviendra plus brumeuse et des nuages bas se formeront en plusieurs endroits. En Ardenne, le plafond nuageux s’abaissera à nouveau et réduira parfois la visibilité. Les minima se situeront entre 12 °C et 16 °C.