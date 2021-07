Autorisation accordée pour un nouvel établissement d'entreposage à Doel (AFCN)

Electrabel SA avait introduit sa demande d'autorisation auprès de l'AFCN en janvier 2020.

Dans le courant des mois de décembre 2020 et janvier 2021, une enquête publique a été organisée dans les communes situées dans un rayon de 5 km autour du site de la centrale nucléaire de Doel (Anvers, Beveren et Stabroek en Flandre et Hulst et Reimerswaal aux Pays-Bas). Aucune objection n'a été soulevée pendant l'enquête publique. Sur base des avis reçus et des résultats de l'enquête publique, l'AFCN a approuvé le projet d'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) en ce qui concerne les aspects radiologiques. L'AFCN s'est également coordonnée avec le département Environnement du gouvernement flamand.