Le sauvetage héroïque d’un homme grimpant une façade pour sauver une personne âgée (vidéo)

Mercredi et jeudi, les pluies diluviennes et meurtrières ont marqué la Belgique. Les dégâts sont très importants. Mais à côté de la souffrance, du désespoir et du danger, la solidarité a été grande entre les habitants touchés par la catastrophe. En témoigne cette vidéo, publiée sur TikTok. On y voit deux jeunes hommes prendre leur courage à deux mains pour secourir, de manière héroïque, une dame âgée, piégée chez elle.