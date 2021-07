Inondations: trois nouveaux corps retrouvés à Chaudfontaine

Le bilan continue de s’alourdir dans les communes fortement touchées par les inondations en province de Liège. Vendredi vers 20h00, le bourgmestre de Chaudfontaine Daniel Bacquelaine indiquait que trois nouveaux corps avaient été retrouvés à Vaux-sous-Chèvremont et à Chaudfontaine-Source. Ce qui porte le bilan provisoire à cinq décès sur la commune, après la découverte de deux corps jeudi soir.

La cité calidifontaine fait partie des localités les plus touchées par ces inondations et le déblayage a débuté. «C’est une vision apocalyptique. Les dégâts sont colossaux et nous constatons que les voiries sont éventrées alors que les trottoirs ont disparu», raconte Daniel Bacquelaine. Les carcasses des véhicules jonchent en outre les routes de même que des dizaines d’objets.