Intempéries: une deuxième péniche emportée par la Meuse à Liège (vidéo)

Peu connu du grand public, et gardé des années durant par le couvent des Sœurs de Notre-Dame, ce trésor est pourtant remarquable, à plus d’un titre. Parce qu’on connaît le nom de celui qui l’a façonné (Hugo d’Oignies), mais aussi parce qu’il témoigne d’une époque (XIIIe siècle) et d’un style qui ont laissé peu de traces.