Les réseaux sociaux «tuent», selon Joe Biden

Lire aussi Mieux taxer les Gafa: le double malaise des Européens

« Le message qui nous parvient est clair : on commence à assister à une pandémie des non vaccinés », a lancé vendredi Rochelle Walensky, la directrice des Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC), la principale agence fédérale de santé publique, lors d’une conférence de presse.