Inondations: l'eau baisse, le bilan s'alourdit, l'heure est à la constatation des dégâts

Les risques de crue et de débordements concernent toujours principalement les rivières de la Gette, la Mehaigne, la Meuse, le Viroin, l’Eau Blanche, l’Eau d’Heure, la Lesse, Lhomme, l’Ourthe, l’Amblève, la Vesdre et de l’Our.

Plus de vingt décès et de nombreux disparus

Vendredi après-midi, le chef du gouvernement fédéral, Alexander De Croo, entouré de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et des ministres-présidents wallon et flamand, Elio Di Rupo et Jan Jambon, a salué le travail des secours et les renforts reçus de l’étranger. Devant la presse, ils ont dressé un bilan provisoire : 20 décès, dont 9 seulement sont déjà identifiés, et 19 personnes disparues.

Ce samedi matin, la zone de police de Liège a fait un nouveau point sur la situation à Liège. Le porte-parole a indiqué la découverte d’un second corps sans vie à Angleur.

Un recensement au niveau des autorités locales wallonnes laisse présager un bilan encore plus lourd et qui pourrait encore s’aggraver. Les secours étant toujours à l’œuvre et beaucoup de personnes isolées dans leur habitation n’ayant pu encore être contactées. Quelque 120 communes ont été touchées dans tout le pays.

Un jour de deuil national décrété

Le gouvernement fédéral a aussi décrété un jour de deuil national ce mardi 20 juillet pour les victimes des inondations meurtrières des deux derniers jours. À 12 heures précises, les sirènes des services de secours et d’intervention sonneront, un moment suivi d’une minute de silence. Les drapeaux seront mis en berne.

Alexander De Croo, le Premier ministre, a salué le « vrai élan de compassion qui traverse aujourd’hui notre pays », face à des inondations dont « il se pourrait qu’elles soient les plus catastrophiques que notre pays ait jamais connues ».

Les festivités nationales du 21 juillet, déjà limitées pour cause de coronavirus, seront encore réduites, non seulement par respect pour les victimes, mais aussi parce que de nombreuses forces humaines et matérielles devront toujours être mobilisées sur le terrain des inondations.

De nombreuses routes toujours fermées

De nombreuses portions de routes wallonnes étaient toujours inaccessibles samedi matin, selon le dernier état des routes de la police fédérale publié ce samedi à 9h15.

Parmi les axes principaux toujours fermés à la circulation se trouvent notamment une partie de l’E25 entre Embourg et la sortie Avroy-Laveu, la N30 entre Aywaille et Harzé, la N833 à hauteur de Hotton (dans les deux sens) et tout le centre-ville de Wavre entre la place Bosch et le carrefour du Fin Bec, soit le carrefour entre les nationales 4, 239 et 268.

