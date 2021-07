Tour de France: Mark Cavendish s’excuse après s’être mis en colère contre l’un de ses mécaniciens (vidéo)

« Lors d’une journée du Tour de France, en tant que coureurs, nous sommes mis dans une situation périlleuse et je voulais que mon vélo soit parfait, afin de m’aider à rester en sécurité », a écrit le coureur britannique dans une publication Instagram. « Mon vélo a eu quelques problèmes quand je suis monté dessus au matin. Malgré cela, je n’aurais pas dû réagir comme je l’ai fait et pas publiquement. »

« Je suis un ami extrêmement proche de mes mécaniciens depuis plus d’une décennie et ils travaillent sans relâche pour s’assurer que je suis toujours en sécurité et en réussite », poursuit le maillot vert du Tour de France. « Bien qu’ils sachent à quel point je peux être colérique quand je suis stressé, personne, et surtout pas ceux auxquels vous tenez, ne mérite qu’on élève la voix contre eux. »