L’Arabie saoudite envisagerait d’organiser la Coupe du monde 2030 avec… l’Italie

Le format de l’Euro 2020, qui s’est disputé à travers 11 pays, n’a pas vraiment convaincu, Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, affirmant même qu’il ne soutiendra plus une telle organisation itinérante. Dès lors, on imagine qu’un tournoi sur deux continents est tout à fait improbable. Et pourtant, ce pourrait être le cas pour une prochaine Coupe du monde.

Selon The Athletic, l’Arabie saoudite envisagerait de poser sa candidature pour l’organisation du Mondial 2030 à travers une candidature commune avec… l’Italie. Le pays du Golfe, conseillé par un cabinet de consulting américain, envisage en réalité deux options : candidater avec l’Égypte et le Maroc, ou alors avec l’Italie. La deuxième voie paraît la plus viable du point de vue des infrastructures, mais aussi des retombées commerciales de l’événement.