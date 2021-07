Tour de France: nouvel exploit de Wout van Aert, qui remporte le contre-la-montre de la 20e étape (vidéo)

Avant la « kermesse » des Champs-Elysées et la possible victoire de Cavendish, le peloton se farcira une visite rapide du plus célèbre vignoble du monde. Une offrande pour les spécialistes, dont notre compatriote Wout van Aert, en quête d’un deuxième succès d’étape. Sauf si Pogacar décide, comme en Mayenne et dans les Pyrénées, de garder les bouchons pour lui…