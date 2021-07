Inondations: en province de Liège comme ailleurs, la solidarité se met en place

Le Collège provincial et le Gouverneur de Liège ont signalé samedi la mise en place d’une cellule de coordination de solidarité pour faire face aux conséquences des intempéries et inondations.

Cette Cellule de coordination provinciale de solidarité est « chargée de faire le lien entre les propositions d’aides émanant des entreprises, associations ou citoyens et les besoins des sinistrés recensés par les communes et les CPAS », précise le communiqué. Celle-ci est joignable par téléphone au 04/279.49.90 ou par e-mail : solidarite@provincedeliege.be , de 8h00 à 20h00 tous les jours à partir de ce 17 juillet.

Une solidarité saluée

Le Collège provincial et le Gouverneur saluent « le calme, le courage et la solidarité manifestés par la population et plus particulièrement les nombreux sinistrés ». Ils témoignent également de leur inconditionnel soutien aux personnels des services de secours et d’intervention ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui œuvrent aux problématiques liées à la Sécurité civile.

De plus, la province de Liège rappelle que ses services et infrastructures sont à la disposition tant du comité de coordination provincial, présidé par le Gouverneur, que des communes. Les bâtiments provinciaux de Wégimont et de La Reid ont d’ailleurs déjà été ouverts à l’hébergement de personnes sinistrées.

La plateforme Aidehulp14-7 lance un appel à « une meilleure coordination » des initiatives

Les initiatrices de la plateforme Aidehulp 14-7 lancent ce samedi « un appel urgent » aux autorités pour une meilleure coordination des initiatives d’aide après les inondations meurtrières qui ont frappé le pays ces derniers jours.

« Nous recevons constamment des appels téléphoniques et des courriels de personnes qui veulent rendre service, mais ne savent pas où le faire », soulignent Lien De Leenheer et Ilse Van Dyck, selon qui « ce déluge de solidarité risque d’être un boulet pour les autorités communales ».

« L’absence de coordination fait que l’attention et les ressources sont concentrées sur des initiatives qui n’offrent pas de solutions efficaces aux problèmes immédiats. Les initiatives civiles sont plus rapides que celles du gouvernement mais vont parfois hélas dans la mauvaise direction, même si leurs intentions sont excellentes », poursuivent-elles.

Fortes de ce constat, elles appellent les bourgmestres et les gouverneurs des régions non touchées à organiser des dépôts centralisés où peuvent être stockés les biens donnés, en attendant d’être redistribués. À partir de ces dépôts, l’aide appropriée pourra ensuite être envoyée aux communes affectées par le biais de transports organisés.

La plateforme aidehulp14-7. com a été visitée par 360.000 personnes ces derniers jours et 2.500 propositions d’aide y ont été publiées.

