GP de Grande-Bretagne: Max Verstappen le plus rapide de la seconde séance d’essais libres, avant la course sprint de ce samedi

Max Verstappen (Red Bull) s’est montré le plus rapide de la seconde séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche du championnat du monde de Formule 1, samedi à Silverstone. Le Néerlandais a bouclé les 5,891 km du circuit de Silverstone en 1:29/902 et a devancé les deux Ferrari de Charles Leclerc (+0.375) et Carlos Sainz (+0.605). Esteban Ocon (Alpine/+0.805) et Sergio Perez (Red Bull/+0/898) complètent le top 5.

La séance de qualifications, traditionnellement prévue le samedi, a eu lieu vendredi pour déterminer l’ordre de la grille de départ de la course sprint prévue samedi. Cette course de 100 km et d’une durée d’environ une demi-heure déterminera la grille de départ du Grand Prix prévu dimanche.