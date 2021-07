Après les inondations, l’heure est aux opérations de déblayage et de nettoyage (photos et vidéos)

Selon le centre de crise, les opérations de sauvetage sont pratiquement terminées en province de Liège, l’effort se concentrant principalement désormais sur le sauvetage des animaux et sur les opérations techniques. Des problèmes de réseaux, ainsi que d’alimentation en eau, sont toujours signalés en province de Luxembourg. La situation est assez semblable en province de Namur, tandis que Wavre et Tubize restent les points critiques du Brabant wallon. La situation se stabilise dans le Hainaut.

Les secours et les autorités communales restaient mobilisés ce amedi pour continuer les opérations de déblayage et de nettoyage. « A mesure que l’eau se retire, «nous allons probablement encore trouver des situations catastrophiques », a jugé la bourgmestre de Liège, Christine Defraigne.

La commune de Chaudfontaine fait partie des régions les plus touchées par les pluies diluviennes et les inondations de ces derniers jours. L’usine Galler, dont le siège social et le matériel sont situés à Vaux-sous-Chèvremont, est également ravagée par l’eau. La situation restait critique samedi matin. «Les évacuations sont terminées et des distributions de repas, de boissons ainsi que des aides aux sinistrés sont proposées. Ce que nous vivons est dramatique et il nous faudra du temps pour tout reconstruire», détaille le bourgmestre Daniel Bacquelaine.

Du côté de Trooz, le constat est implacable et les dégâts sont innombrables, comme le détaillait le bourgmestre Fabien Beltran: «Plusieurs ponts se situent sur la commune et deux d’entre eux se sont effondrés tandis que d’autres ont dû être fermés par sécurité. Actuellement, nous tentons de dégager ce qu’il reste des rues et plusieurs bâtiments sont complètement détruits. En plus des habitations, le hall omnisports et d’autres lieux n’existent plus. C’est une véritable catastrophe et on ne peut s’en rendre compte que lorsque l’on se trouve ici.»

Les ministres wallons Christie Morreale, Philippe Henry et Christophe Collignon ont constaté l’ampleur des dégâts dès ce vendredi et quatre centres de distribution de repas et de matériel ont été mis sur pied. «Nous pouvons compter sur le soutien des communes voisines qui proposent par exemple des panneaux de signalisation, car nous n’en avons plus.»

Du côté de Visé, Herstal et Oupeye, les citoyens ayant été forcés de quitter leur domicile ou leur entreprise jeudi ont reçu le feu vert dès vendredi pour réintégrer les lieux.

Sur Aywaille, les dernières évacuations ont eu lieu durant la nuit de jeudi à vendredi. «Une cinquantaine de personnes seront encore hébergées dans les centres et désormais nous pansons les plaies. Ce vendredi, le travail s’est surtout concentré sur la remise en état des axes principaux et des voiries communales pour permettre aux citoyens de rejoindre leurs habitations. Il reste néanmoins des désagréments avec le ruisseau entre Harzé et Aywaille, qui est sorti de son lit, et entre Nonceveux et Sedoz où des éboulements se sont produits», exposait le maïeur Thierry Carpentier.

La Ville de Verviers a ouvert un numéro de compte (BE46 0910 1962 3836) pour les dons financiers destinés aux familles touchées par les inondations meurtrières des derniers jours. Elle rappelle encore qu’il est formellement interdit de jeter les débris et détritus de toute sorte dans la Vesdre. Tous les déchets doivent être déposés sur le trottoir. Ils seront ramassés par les services communaux. Enfin, le travail de nettoyage étant très fortement entravé par la circulation des piétons et des véhicules motorisés, seuls les riverains sinistrés et les personnes qui leur portent secours peuvent actuellement se trouver dans les zones sinistrées.

Dans le Brabant wallon aussi, l’heure est au déblayage. « Pour permettre un accord plus aisé aux personnes venues prêter main forte aux sinistrés, et aux sinistrés eux-mêmes qui doivent pouvoir accéder à leurs habitations et commerces sans frein, tous les parkings seront gratuits tout le week-end », précise la Ville, qui a installé des containers dans le centre.

Le centre de la commune de Wanze toujours sous eau

Les secours et les autorités communales restent mobilisés samedi pour venir en aide à la population en province de Liège. Sur la zone Hemeco, la commune de Wanze reste un lieu critique et son centre est toujours sous eaux.

Alors que la décrue avait débuté à certains endroits vendredi, ce n’était pas le cas de la Mehaigne. «Le niveau de la rivière a continué de monter jusqu’à minuit et même si cela s’est stabilisé, le centre de la commune reste inondé», développe le capitaine Christophe Jadot.

Aux maisons touchées par cette montée des eaux s’ajoute un problème de cabine à haute tension. «De nombreux domiciles se retrouvent sans électricité et plusieurs évacuations ont dû être effectuées», ajoute le capitaine. La situation reste critique au niveau de la chaussée de Tirlemont ou encore la rue Joseph Wauters. La situation au niveau de la Meuse se stabilise et cela devrait permettre l’écoulement de la Mehaigne.

Les autorités rappellent qu’un accueil est prévu pour les sinistrés. « Des locaux sont mis à la disposition des citoyens sinistrés au sein des bâtiments de la Maison communale. Les personnes concernées ont ainsi la possibilité d’utiliser des sanitaires, de recharger les GSM, de se réchauffer, de prendre un café et de manger quelque chose. Les citoyens peuvent se faire connaître avant leur arrivée en téléphonant au 085/27.35.10 afin que nous puissions les accueillir au mieux. »