De 3-0 à 3-3: le Standard conclut sa préparation par un partage face au Stade Rennais

Ce que l’on retiendra, c’est que l’équipe liégeoise, bien emmenée par Raskin et Cimirot, a fait preuve, une fois n’est pas coutume, d’une belle efficacité pour mener 3-0 au repos. Très intéressant dans le pressing, exercé très haut, le Standard a pris l’avance sur un penalty provoqué et transformé par Klauss, pour une intervention faitive de Nyamsi, après un mouvement amorcé par Gavory et Bastien, avant qu’à l’approche de la mi-temps, Raskin, d’une belle volée à ras de terre, ne double la mise sur un ballon remisé de la tête par Klauss, suite à un centre de Cimirot, et que Klauss n’inscrive un doublé sur un ballon relâché par Gomis sur un envoi de Dragus.

Privé de Hugo Siquet, victime d’une petite élongation, et de Selim Amallah, toujours à la recherche de sa meilleure condition physique, le Standard a partagé avec Rennes samedi en fin d’après-midi à l’Académie, lors de son sixième et dernier match de préparation avant son entrée en matière en championnat, vendredi prochain face à Genk.

Ameen Al Dakhil exclu

Avec Muleka à la place de Klauss pour entamer la deuxième la mi-temps, le Standard connut des moments beaucoup plus compliqués, après l’expulsion de son jeune défenseur central Ameen Al Dakhil, coupable à l’heure de jeu d’une perte de balle avant de retenir Abline à la limite du rectangle. Et si Bodart n’avait eu, avant le repos, que deux envois de Del Castillo à accompagner du regard à côté de son but, il dut cette fois détourner un envoi de Bourigeaud avant que celui-ci le trompe sur un penalty accordé pour une faute de Gavory. Lancé, Rennes fit même 3-2 sur un centre de Tchaouna repris de la tête par Abline, avant que Bodart n’empêche le but du 3-3 au prix d’un beau réflexe devant Tchaouna. De l’autre côté, c’est Shamir qui passa tour près du 4-2, alors que Gasnier et Abline eurent aussi, dans une fin de match complètement folle, la possibilité de faire 3-3, ce que Tait ne manqua pas de faire. Un fameux retournement de situation qui laissera bien des regrets dans le camp liégeois.