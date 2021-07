GP de Grande-Bretagne: Verstappen décroche la pole position après avoir remporté la première course sprint de l’histoire

Stoffel Vandoorne donne son avis sur la « révolution » qui va secouer le monde de la F1 à Silverstone ce week-end. La mise sur pied d’une course de 100 km qui déterminera la grille de départ du lendemain veut relancer l’intérêt d’un sport qui s’essouffle et n’intéresse plus guère le public jeune.