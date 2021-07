La valeur marchande de Jérémy Doku grimpe de quelques millions après l’Euro 2020

Dans les rangs belges, on notera l’augmentation de 4 millions d’euros de Jérémy Doku. Alors que sa valeur était estimée à 22 millions d’euros avant la compétition, le joueur du Stade Rennais vaudrait aujourd’hui 26 millions d’euros. Une cote revue à la hausse qui s’explique sans doute par sa prestation pleine livrée face à l’Italie en quarts de finale. Titularisé sur le flanc gauche, l’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht fut l’un des meilleurs Diables rouges sur la pelouse de l’Allianz Arena à Munich.

Parmi les joueurs les plus en vue de l’Euro, Pedri (70 à 80), Federico Chiesa (60 à 70) et Kalvin Philipps (30 à 40) valent désormais 10 millions de plus qu’il y a quelques semaines…