Rallye d’Estonie: Thierry Neuville visera la deuxième place ce dimanche

En bagarre avec Sébastien Ogier tout au long de la matinée (le Français avait repris 1,5 seconde sur les 65 km chronométrés de la 1ère boucle), le rallyman de Saint-Vith a creusé l’écart l’après-midi. Non seulement, le pilote Hyundai a piloté sa i20 WRC à la limite sans commettre de faute mais en plus, il a bénéficié de la stratégie de son équipe. En effet, Andrea Adamo, le patron du team, a demandé à Ott Tänak, reparti en Super Rallye ce matin, de s’intercaler entre Ogier et Neuville. Ce qui a permis à Thierry de bénéficier d’une piste mieux ‘balayée’ que son concurrent.

Le Belge ne s’est pas fait prier pour creuser l’écart sur le champion en titre qui, de son côté, n’a pas forcé le destin. Avec l’avance qu’il possède au championnat (145 points contre 92 au pilote Hyundai), il peut commencer à gérer.