France: plus de 110.000 personnes dans les rues contre la «dictature sanitaire»

Elles fustigent la vaccination, la «dictature» ou le pass sanitaire: plus de 110.000 personnes ont manifesté le plus souvent dans le calme samedi à travers la France, de Marseille à Lille et de Montpellier à Paris, ont constaté les bureaux de l’AFP.

Au total, le ministère de l’Intérieur a recensé 136 rassemblements qui ont concerné 114.000 personnes: 18.000 à Paris réparties en plusieurs cortèges et 96.000 dans le reste du pays. «Liberté», «Macron dictateur»... Du nord au sud, les slogans se ressemblent.