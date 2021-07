Inondations à Liège: 80% des maisons d’Angleur et de Chênée inspectées

Les opérations de nettoyage, de déblayage et les inspections des lieux dans les zones les plus touchées de Liège ont continué durant toute la journée de samedi. Le porte-parole de la zone de police a indiqué samedi soir que les maisons d’Angleur et de Chênée avaient été inspectées à 80 %.

Si la situation et l’accès à ces zones restent parfois délicats, le travail des secours et des citoyens ne fait que commencer. Alors que le niveau de l’eau ne cesse de baisser, avec par exemple l’ouverture des portes de flots de la station de pompage permettant l’évacuation des eaux de Kinkempois (Angleur) vers la Meuse, les citoyens découvrent l’ampleur des dégâts.

Lire aussi Inondations: les dix choses à savoir sur les interventions à venir des assurances

Au niveau de la circulation, le tunnel de Cointe était toujours inondé. La zone de police de Liège a également refait un point concernant la mobilité en soirée: l’axe formé par la rue de la Station, le boulevard de Beaufraipont et le boulevard de l’Ourthe à Chênée est rouvert à la circulation sur une bande dans chaque sens et permet le passage sur la E25 entre Chênée et les Ardennes; le quai des Ardennes et le pont de Chênée sont accessibles; la E25 est à nouveau accessible dans le sens Cheratte vers Liège, sur une seule bande de circulation à partir de Wandre; la liaison E25 entre Embourg et Burenville reste fermée dans les deux sens; les quais de la Dérivation et de la Meuse à Liège sont rouverts à la circulation; la route du Condroz (N680) vers Liège est quant à elle rouverte dans les deux sens.

Retrouvez les prévisions dans votre région sur www.lesoir.be/meteo