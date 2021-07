Espagne, France, Royaume-Uni…: ces pays qui durcissent leurs règles face au coronavirus

Les pays européens, où un fort rebond de l’épidémie est attendu dans les prochaines semaines, tentent d’en contenir la propagation, avec le durcissement des conditions d’accès en France et au Royaume-Uni.

Longtemps à la traîne sur la vaccination, « l’UE a aujourd’hui vacciné une plus grande part de sa population en première dose que les Etats-Unis (55,5 %/55,4 %) », a affirmé le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, sur Twitter. « On continue, on accélère ! », a-t-il ajouté.