Inondations en Allemagne: le bilan s’alourdit à 156 morts, la pluie tombe à nouveau

Nouvelles pluies

Plusieurs régions d’Allemagne ont aussi été touchées par de fortes précipitations samedi. Dans le Land de Saxe, dans l’est de l’Allemagne, il y a eu plus de 100 litres de précipitations par mètre carré, ce qui a entraîné des inondations. Plus au sud, le district de Haute-Bavière a également été touché. La situation y est dramatique, selon les services d’urgence. Depuis samedi soir, on parle de maisons évacuées, de glissements de terrain, de rues inondées et de caves inondées.