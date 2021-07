Cas de coronavirus au village olympique: les JO de Tokyo face à la crainte d’un cluster

À cinq jours de l’ouverture des JO (23 juillet-8 août), les organisateurs ont détecté deux sportifs infectés au sein du village, après avoir annoncé la veille le tout premier cas positif – d’un membre de l’encadrement – dans cette immense résidence emblématique des Jeux.

Or ces trois contaminations concernent « le même pays et le même sport », a révélé dimanche un porte-parole du comité d’organisation lors d’une conférence de presse, sans plus de détails sur la délégation concernée.