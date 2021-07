Quel adversaire pour Genk, Anderlecht et Gand sur la scène européenne? Ils connaîtront leur adversaire lundi

Le Racing Genk, dauphin du Club de Bruges la saison dernière, connaîtra lundi son premier adversaire sur la route de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le tirage au sort sera effectué à 12h00 au siège de l’UEFA à Nyon. Dans la foulée, Anderlecht et La Gantoise connaîtront aussi leur adversaire au 3e tour préliminaire de la Conference League.

Pour ce troisième tour préliminaire, les Limbourgeois ne seront pas tête de série et risquent d’affronter Benfica, Monaco, le Shakhtar Donetsk ou le vainqueur du match du 2e tour entre le Celtic et Midtjylland. Le match aller se disputera le 3 ou le 4 août et le match retour est prévu le 10 août.