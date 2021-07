Nina Derwael détendue aux JO, malgré la pression: «Tout ce qui va suivre, c’est du bonus»

Mercredi, Nina Derwael a pris l’avion à Bruxelles à destination de Tokyo. Depuis jeudi, la star de la gym artistique belge goûte les premiers jours de sa vie au pays du soleil levant qui pourrait la couvrir d’or olympique dans l’épreuve des barres asymétriques dont elle est la double championne du monde en titre. « C’est agréable d’être dans un environnement différent, avec l’accent mis sur l’entraînement et les Jeux Olympiques. C’est génial de voir à quel point tout le monde est concentré et heureux d’être ici », a-t-elle déclaré dimanche après une séance d’entraînement ouverte du Belgym Team en présence de plusieurs centaines de spectateurs assis sagement et silencieusement en tribune dans les installations du Parc sportif de Kasamatsu dans la préfecture d’Ibaraki. L’équipe de gymnastique y met la dernière touche de sa préparation en vue des Jeux.

La double championne du monde aux barres asymétriques, comme les autres membres de l’équipe, a peu de liberté de mouvement en raison des règles strictes contre le Covid. Mais cela ne la dérange pas. La comparaison que certains font avec un régime carcéral n’est pas ressenti de cette manière. « C’est essentiellement salle-hôtel. Mais quand on se rend à une compétition ce n’est pas si différent à cet égard. Je n’appellerais pas ça une prison ici. »

« Très heureuse d’être ici » Les filles de l’équipe de gymnastique remplissent bien leurs journées au Japon en vue de leur première compétition, le dimanche 25 juillet. « On se lève assez tard. Après le test PCR, nous prenons le petit-déjeuner et il est presque temps de partir pour l’entraînement. Après notre retour et le déjeuner, il est près de trois heures. À cinq heures, nous repartons pour l’entraînement et lorsque nous arrivons dans nos chambres le soir, il est souvent neuf heures et demie, dix heures. Il n’est vraiment pas difficile de se tenir occupé », assure Derwael.