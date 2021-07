Alexander De Croo avant le Comité de concertation: «Nous devons rester prudents, mais aussi ne pas paniquer»

Lundi, dès 14h00, le gouvernement fédéral et les entités fédérées discuteront des mesures de lutte contre le coronavirus qui sont encore nécessaires cet été. Les autorités s’attarderont notamment sur les grands événements et festivals prévus dans les semaines à venir. « Nous devons rester prudents, mais aussi ne pas paniquer », a analysé M. De Croo, interrogé sur l’augmentation du taux d’infection. « La campagne de vaccination fonctionne. Nous n’allons pas nous relâcher, mais nous n’allons pas non plus renoncer à nos libertés. »