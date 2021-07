Rallye d’Estonie: Rovanperä plus jeune vainqueur de l’histoire du WRC, Neuville troisième

À 20 ans, Kalle Rovanperä est devenu le plus jeune vainqueur d’une manche du championnat monde des rallyes en triomphant, de façon incontestable, dans ce rallye d’Estonie qu’il a dominé d’un bout à l’autre. Au volant d’une Toyota Yaris à la fois performante et fiable, le Finlandais n’a jamais été réellement inquiété dès l’instant où Ott Tänak, régional de l’étape et vainqueur l’an dernier, a été contraint à l’abandon à la suite de deux crevaisons et d’une sortie de route.

Craig Breen, le premier jour, a donné l’illusion de pouvoir contester la victoire de Rovanpera avant de subir les chronos exceptionnels du leader dès les premières escarmouches du samedi.