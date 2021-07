GP de Grande-Bretagne: Max Verstappen abandonne suite à un accrochage avec Lewis Hamilton, qui écope de 10 secondes de pénalité

Le champion du monde britannique était resté en course dans les minutes suivant l’accrochage malgré des dommages sur sa monoplace, dont la roue avant gauche a percuté la roue arrière droite du Néerlandais. Il a toutefois été sanctionné d’une pénalité de 10 secondes suite à l’incident.

Celui-ci, leader au championnat du monde, et son poursuivant britannique étaient au coude-à-coude à chaque virage après un départ haletant. Mais lors d’une manoeuvre de dépassement d’Hamilton sur Verstappen, les deux se sont accrochés. Parti en tête à queue, le pilote Red Bull a heurté latéralement les barrières de protection. Il est sorti de sa voiture, visiblement sous le choc, et la course a été interrompue.

Lors de communications radios entre les équipes et la direction de course, Red Bull et Mercedes se sont rejeté la faute.

« Tous les pilotes savent qu’à ce virage on ne peut doubler à l’intérieur. C’est un énorme accident et Lewis Hamilton n’aurait jamais dû se trouver dans cette position. Dieu merci Max est sain et sauf », a déclaré un responsable Red Bull.

« Lewis était complètement à hauteur de Max » et donc était en droit d’essayer de doubler, a estimé Mercedes en réponse.