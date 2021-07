Comité de concertation: il ne devrait pas y avoir de durcissement des mesures sanitaires

A l’heure actuelle, 66,9 % de l’ensemble des Belges ont reçu une première injection et 45,9 % sont totalement vaccinés, selon les chiffres dévoilés samedi par la Task Force vaccination. Pour les plus de 18 ans, ces chiffres passent à 82 % de vaccinés en première dose et 57,3 % pour les deux doses.

Initialement prévu vendredi puis reporté à cause des inondations meurtrières qui ont frappé la Belgique, le Comité de concertation aura finalement lieu ce lundi après-midi afin notamment de baliser la suite de l’été. Au menu : un état des lieux de la situation sanitaire sur fond de prévalence du variant delta, d’une remontée des cas sans incidence notable jusqu’à présent sur les hospitalisations et d’une campagne de vaccination qui se poursuit tambour battant.

Lire aussi forcer-les-soignants-se-faire-vacciner-une-fausse-bonne-idee

Selon le Premier ministre, le Comité de concertation ne devrait pas non plus déboucher sur un durcissement des mesures sanitaires. « Nous devons rester prudents, mais aussi ne pas paniquer face à la hausse des contaminations. La campagne de vaccination fonctionne. Nous n’allons pas nous relâcher, mais nous n’allons pas non plus renoncer à nos libertés », a poursuivi Alexander de Croo sur VTM.